Elon Musk ennustab poolteist aastat kestvat majanduslangust

Musk prognoosis, et inflatsioonitempo hakkab aeglustuma. «Oleme inflatsiooni tipptasemest möödas ja meil on majanduslangus,» rääkis Musk. «Ma arvan, et see tuleb suhteliselt kerge ning langus kestab umbes 18 kuud.»

Samas lisas Musk, et tema ennustus on siiski täielik spekulatsioon, kuid näiteks hinnalangust on näha juba Teslade tootmisel. «Saame korraliku ülevaate sellest, kuhu asjade hinnad aja jooksul liiguvad, sest miljoneid autosid tootes peame ostma kaupu mitu kuud enne seda, kui neid vaja läheb,» ütles ta.