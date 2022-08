Piimanduskontserni Nordic Milk uus tootmis- ja tehnikadirektor tuli Balbiinost

Martin Visnapuu sõnul peavad toiduainetööstused aina enam tegelema digitaliseerimise ja automatiseerimisega. «Meie igapäevaelu digitaliseerituse tase on meeletu ning mina tahaks seda näha ka toidutööstuses, seda saab kavalalt ära kasutada. Enne digitaliseerimist tuleb alustada süstematiseerimisega, siis on info digitaliseerimisest ka kõige rohkem kasu. Siis saab digitaliseeritud infot kasutada automatiseeritud otsuste tegemiseks. See kõik kõlab kallilt ja keeruliselt ning on seda ka, kuid tuleviku mõttes igati vajalik ning oluline,» märkis Martin Visnapuu.