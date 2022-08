Tapal ehitatud vedur sai loa Soome raudteel sõita

C30-M on varasematest veduritest oluliselt keskkonnasõbralikum kaasaegne moodulvedur, mis sobib nii manöövritöödeks kui ka kaubavedudeks. Veduri monteerimiseks kasutatakse General Electricu С30-7Ai veduri põhiraami ja veermikke ning Euroopa tootja CZ Loko disainitud mooduleid. Iga Tapa depoos valmiv C30-M vedur on saanud endale nime endiste Tapa jaamaülemate järgi. Soomes töötav Jakob sai nime Jakob Ropliku järgi, kes juhtis Tapa jaama aastail 1940-1941.

Kuueteljelise C30-MF kaal on 135 tonni, teljekoormus on 22,5 tonni ning see on vahelduvvoolu/alalisvoolu elektriülekandega. Vedurile on paigaldatud Caterpillar 3512C HD diiselmootor võimsusega 1550 kW (2079 hj) ning tippkiirus on 100 kilomeetrit tunnis.