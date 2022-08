Telia tehnoloogiajuht: Eesti on 5G arendamisel teistest maha jäänud

5G standard on välja töötatud lahendamaks nelja peamist globaalsest trendist ning olemasolevate tehnoloogiate piirangutest tulenevat probleemi: mobiilse andmeside plahvatuslik kasv, ühendust vajavate seadmete (asjade internet) hüppeline kasv, kõrgemad ootused teenuse garanteeritud toimivusele ja turvalisusele ning energia kokkuhoiu vajadus tänapäevastes sidevõrkudes. Kõik need probleemid on tänases maailmas selgelt tajutavad ning seetõttu on 5G-võrkude kiire areng ka ülimalt oluline. Erakliendi vaatest Eestis, kus praegu juba on mobiilne 4G-internet maailma kontekstis väga hea kvaliteediga ja korralike allalaadimiskiirustega, 5G turule tulemine revolutsioonilist arengut ei too, kuid allalaadimiskiirused tõusevad heades levitingimustes 500 Mbit/s kuni 1 ja enam Gbit/s, mis on umbes kümme korda eelmisest põlvkonnast kiirem. Samuti võimaldab täiendava sagedusressursi kasutuselevõtt pakkuda enamatele klientidele kiiremaid koduinterneti ühendusi üle õhu.