Venemaa ähvardab nüüd vähendada teravilja eksporti

Venemaa on juba mõnda aega vähendanud Nord Stream 1 gaasijuhtme kaudu Saksamaale saabuvaid gaasitarned. Seda põhjendas Venemaa sellega, et puudub Kanadas hooldatav turbiin. See on nüüd hetkel Saksamaal kinni ja Gazpromi sõnul ei saa seda puuduvate dokumentide tõttu edasi transportida.

Nüüd ähvardab Venemaa ka oma teraviljaekspordi piiramist sarnase põhjendusega. Vene põllumajandusministeeriumi avalduses öeldakse, et tõenäoliselt ei suuda riik saavutada oma eesmärki teraviljasaagi osas. Selle põhjuseks on ühelt poolt ilmastik ja teiselt poolt välismaiste seadmete varuosade puudus.

«Kokkuvõttes kujutab see endast ohtu 130 miljoni tonni suuruse saagikoristuse eesmärgi saavutamisele,» ütles ministeerium. Kui eesmärki ei saavutata, tuleb 50 miljoni tonni suurune ekspordikava uuesti läbi vaadata.

See teade tuleb ajal, mil ähvardav ülemaailmne toidukriis näis olevat välditud või vähemalt leevendatud. Pärast Türgi abiga vahendatud Venemaa ja Ukraina vahelist teraviljakokkulepet on esimesed laevad Ukraina teraviljaga just väljunud. Teravili oli riigis kinni jäänud Ukraina sadamate Venemaa blokaadi tõttu.