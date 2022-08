Läti majandusminister: Inčukalnsis on järgmise küttehooaja gaas olemas

Hetkel on Inčukalnsi hoidlasse pumbatud gaasi juba 11,6 teravatt-tundi (TWh), millest 5,6 TWh kuulub Läti ettevõtjatele ja 6 TWh välisriikide ettevõtjatele.

Indriksone selgitas, et väliskaupmehed müüvad gaasi ka Läti tarbijatele, Läti kaupmehed aga müüvad gaasi välistarbijatele ühtsel turul.

Läti ettevõtjatele kuuluv 5,6 TWh sisaldab ka AS Latvenergo soetatud riigi julgeolekureservi ja osa reserve tarnete teiseks järguks.

Indriksone ütles, et Läti ennustatav tarbimine järgmisel küttehooajal on 6,9 TWh, mis on kaetud olemasoleva 5,6 TWh ja juba sõlmitud 1,3 TWh tarnelepingutega.