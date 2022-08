Olerexi klienditeenindaja: kliente huiatakse ja töötajatest ei hoolita

Postimehe poole pöördus Olerexi klienditeenindaja Liina (isik toimetusele teada), kes kirjeldas, kuidas toimub sooduskampaania klienditeenindaja vaates.

«Täpsemalt toimub see, et kliendid saavad petta selle uue bänneriga, mis lubab -8.3 s/l ja siis oma töötajad jätavad ka ilma rahata, kui need ei oska ilusti seda kampaaniat kliendile pähe määrida,» rääkis viimaseid nädalaid Olerexis töötav Liina.

Tema sõnul on parim reaktsioon klientidelt sellele kampaaniale see, kui nad ei reageeri üldse. «Need, kes tuli enne uurima, mis selle bänneriga on, läksid lihtsalt tankimata minema ja need, kes ikkagi said enne tangitud, kuid jäid lubatud soodustusest ilma, saatsid pikalt mind ja Olerexi,» ütles Liina. «Mina olen ikka klientide poolt. Kliente huiatakse ja oma töötajaid ei hoita mitte kuidagi selles firmas.»

Liina läks Olerexi reeglitega vastuollu ja nõustus klientidega, et see kampaania on omamoodi pettus. «Inimesed on siiski harjunud, et kui selline bänner väljas ripub, siis ka sellist soodustust saadakse, mitte nii et 2,6 s/l ja ülejäänud muutub rahaks, mida ei saa kütuse ostmisel kasutada. Mõni tangibki ainult kütust, ega osta kunagi poest kaupa.»

Liina töötab Olerexis peaaegu viis kuud, kuid töölepingu sai ta oma nõudmise peale alles hiljuti kätte, kuid ei kavatse sellele alla kirjutada, sest seal on punkte, mida ei saa täita.