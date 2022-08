Lennufirmad astuvad reisikaosega lahingusse

Paraku head rohtu lennunduses valitseva kaose vastu ikkagi kellelgi ette näidata pole, sest reisijaid vaevalt, et rõõmustavad üha uued lennugraafikute muudatused. Puhke- ja ärilendude reisijate arv on sel aastal väga kiiresti kasvanud ja ületab nüüd juba pandeemiaeelset taset. Samas pole suudetud pandeemia ajal koondatud kümnete tuhandete töötajate korvamiseks inimesi leida.

Suurematest lennufirmadest on praegu vaid Emirates ja Ryanair teatanud, et jätkavad tavapärast opereerimist. Iiri lennufirma Ryanairi tegevjuht Michael O’Leary teatas, et tal ei ole plaanis reisijate arvu piirata, ehkki see ületab juba praegu tublisti pandeemiaeelset taset. Samas on Ryanairi töötajad ähvardanud juhtkonda juba uute streikidega.