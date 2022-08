Swedbank: toidutööstus on vaatamata käibekasvule kahjumis

«Toiduainetööstuse kulud on kasvanud kiiremini, kui ettevõtted on suutnud hinnatõusu tarbijatele edasi anda. Selliselt jätkates ähvardab toiduainetööstust pankrottide laine,» kirjutas Olt Swedbanki blogis.

Ta hoiatab, et hoolimata juba kiirelt kasvanud hindadest tuleb valmis olla jätkuvaks toiduainete hinnatõusuks.

Kuigi viimastel aastatel on sektor tema selgitusel suutnud vahelduva eduga hoida puhast lisandväärtust, tänu millele on suudetud iga aasta tõsta palkasid ning hoida kasumit samal tasemel, siis alates 2021. aasta neljandast kvartalist on puhas lisandväärtus pööranud langusele ning tänavu esimeses kvartalis tuli sektoril kokkuvõttes tunnistada kahjumit.

«Tööjõukulud jätkasid kasvu ja võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga olid kogu sektori tööjõukulud kasvanud 4 protsenti. Samal ajal on tööga hõivatute arv vähenenud. Mõningast efektiivsust on leitud ilmselt protsesse automatiseerides ja digitaliseerides ning need muudatused on võimaldanud samal perioodil keskmist palka kasvatada ligikaudu 7 protsenti,» kirjeldas ta.

Turvapuhvrid hoiavad kinni kallist laopinda

Palgakulude kõrval on mitte väga üllatuslikult peamised kulude allikad energia ja toorained, mis on viinud sektori kahjumisse – kuigi samal ajal on toidukaupade puhul inflatsioon olnud üks kiiremaid ja toiduainete hinnad kasvanud kauplustes ligi viiendiku.

Lisaks on viimase viie aasta statistika põhjal see esimene kord, kui esimeses kvartalis sektori laovarud ei vähene, vaid kasvavad, ning suurusjärgus, mida nähakse tavaliselt aasta kolmandas kvartalis, kui paljud põllumajandustooted valmis saavad.