H&Mi lõpumüük Venemaal tõi kaasa meeletud järjekorrad

Ühes Moskva kaubanduskeskuses võis juba enne H&M avamist näha sadu inimesi järjekorras ootamas, et saada tühjendusmüügil tunglemiseks võimalikult head positsiooni.

Üks klientidest märkis uudisteagentuurile Reuters, et kahjuks on rõivaketi lahkumise põhjus kohutav. «Selle kõrval pole eriti vahet, kas ja kuidas me ilma H&Mita hakkama saame,» lisas klient. «Oleme siin, sest pood kavatseb uksed sugeda ning plaanin osta kõike, mis vähegi veel saada on.»