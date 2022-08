Lõuna-Saksamaal ja Šveitsis napib kütust

Austria rafineerimistehase OMV Saksa üksus teatas, et ettevõte on sunnitud vedama nüüd puudujäägi katmiseks rohkem kütust Doonau jõe kaudu, vahendas Bloomberg.

Reini jõgi, mis kulgeb Šveitsi Alpidest läbi Saksamaa, Prantsusmaa ja Hollandi Põhjamerre, on Euroopas peamine naftatoodete transpordikoridor. Sel suvel valitsenud kuumalainete ja põua tõttu on veetase alanenud jões niivõrd madalaks, et paljud naftasaadusi vedavad praamid ei saa enam seal kaupa vedada.

OMV, kellel on rafineerimistehas Lõuna-Saksamaal, märkis, et praegust kütteõli ja diislikütuse tootmist ning turuseisu jälgitakse tähelepanelikult. Nende hinnangul halvendab olukorda lisaks transpordi probleemidele see, et kriisist tingitud hirmude tõttu ostetakse kütuseid kokku ja spekuleeritakse nendega. Reini jõe madala taseme tõttu on OMV Group suurendanud kütuse importi Doonau jõe kaudu kümme korda.

Madal veetase põhjustab probleeme ka Šveitsis, kus naftasaaduste tarnete maht on vähenenud sel määral, et on tekitanud vajaduse riigis osaliselt kasutusele võtta strateegilised vedelkütusevarud. Šveitsi varustuskindluse eest vastutav föderaalvalitsuse amet FONES teatas, et riik võtab suvekuudel kasutusele 245 000 kuupmeetrit ehk 6,5 protsenti strateegilise varuna hoitavast kütusest.