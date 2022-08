Sikkut gaasikriisiks valmistumisest: viimane aeg on taotleda kütusevahetuse luba

«Meie kaugkütteettevõtjad pingutavad, et tagada tuleval kütteperioodil soojusvarustuse tagamiseks vajalik kütus. Kuna turult saadud tagasiside näitab, et kõik ei saa eesolevaks kütteperioodiks piisavalt gaasihangete pakkumisi, tuleb maagaasi võimalusel asendada muude kütustega ning sellega tuleb tegeleda juba täna, et anda tarbijatele vajalikku kindlust,» rääkis Sikkut.

Minister märkis, et parima stsenaariumi korral aitab peagi gaasivarustust tagada regiooni rajatav uus veeldatud maagaasi ehk LNG ujuvterminal, mille ehitus edeneb graafikus. «Siiski ei saa tegelikult päris lõpuni tagada, et kõik plaanipäraselt sujub ning vähemalt eesoleval talvel tuleb olla valmis ajutiseks kütusevahetuseks,» tõdes Sikkut.

Tuleb olla valmis kütusevahetuseks

Kütusevahetuseks on keskkonnaamet juba taotlusi saanud ning näiteks Narvas tegutseva Enefit Poweri suhtes on ka positiivne otsus tehtud. «Kutsun üles ka kõiki teisi kaugkütjaid ja tööstusettevõtteid, kellel on tarvis kütusevahetuseks keskkonnaluba muuta, seda kindlasti tegema, et talveks aegsasti valmis olla,» soovitab Sikkut.

Taotluse esitamisel on oluline, et ettevõtted järgiksid taotlusele esitatud nõudeid, et selle menetlemine oleks võimalikult kiire ja lihtne kõigile osapooltele. Juhisega saab tutvuda keskkonnaameti kodulehel.