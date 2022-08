Suur-Odessa sadamatest asus teele kolm laeva maisilastiga

«Kolme Türki, Ühendkuningriiki ja Iirimaale suunduva puistlastilaeva Navi Star, Rojen ja Polarnet pardal on 57 000 tonni Ukraina maisi,» kirjutas minister reede hommikul Telegramis.

Nemtšinov rõhutas, et reedene karavan taastas Tšornomorski sadama laevaliikluse.

«Ootame, et meie partnerite ÜRO ja Türgi julgeolekutagatised jätkavad toimimist ning toiduainete eksport meie sadamatest muutub stabiilseks ja ennustatavaks kõigile turuosalistele,» ütles ta ja lisas, et selleks plaanitakse tagada sadamate suutlikkuse lastida üle 100 laeva kuus.

Tema sõnul on hoolimata «viljakoridori» toimimise algusest peamine eesmärk sadamate täisväärtuslik toimimine mõlemas suunas.

«Saame avaldusi laevaomanikelt, kes on valmis sisenema meie sadamatesse lastimiseks ja esimest on oodata homme. Meie eesmärk on Odessa, Tšornomorski ja Južne sadamatest kolme või enama miljoni tonni põllumajandustoodete eksport kuus,» kirjutas Nemtšinov.