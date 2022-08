«Groteskne ahnus» - nafta- ja gaasiettevõtted ajasid ÜRO peasekretäri marru

«On ebamoraalne, et nafta- ja gaasiettevõtted teenivad selles energiakriisis rekordilist kasumit. Kasum riisutakse kõige vaesemate inimeste ja kogukondade arvelt ning mõju kliimale on tohutu,» ütles Guterres kolmapäeval toimunud meediakonverentsil.

Energiaettevõtete tulemustele aitasid kaasa kõrged nafta- ja gaasihinnad. Kuigi Venemaalt lahkumine on läinud lääne naftafirmadele maksma miljardeid, on neile ka kasuks tulnud, et ostjad on Venemaa energiast täielikult loobunud.