Ukrainasse suundub sõja algusest esimene laev vilja järgi

«Libeeria lipu all sõitev Türgi puistlastilaev OSPREY S on teel Dardanellidest Tšornomorski sadamasse. Laev lahkus Türgi İskenderuni sadamast juuli viimasel päeval ja peaks jõudma Ukrainasse 5. augustil. See on esimene laev, mis ei kuulu meie sadamatesse alates 24. veebruarist blokeeritud aluste hulka, mis tuleb Ukraina eksportvilja järgi,» kirjutas Serhi Bratšuk Telegramis.