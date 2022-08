Liisi Kirch: praegu ei ole hilja kriisiks valmistuda

See, mis nüüd on juhtunud ja edasi juhtub, on meile äratuskellaks, et vaataksime oma rahalisele seisule tõsiselt otsa. Inimesed õpivad paremini siis, kui neil hakkab kuskilt valus. Ja see valus õppetund peaks meile õpetama meelerahu puhvri olulisust. Neil, kellel on kolme või kuue kuu kulude suurune meelerahu puhver, on süda kergem. Neil, kellel seda pole, on hea aeg mõelda, kuidas see tekitada, et järgmine kord oleks meelerahu tagatud ja seljatagune kindel.