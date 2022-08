Liibanon vabastas varastatud Ukraina vilja vedamises süüdistatud laeva

Laodicea oli Tripoli sadamas ning sai heakskiidu lahkuda pärast seda, kui uurijad ei suutnud tõestada, et see vedas varastatud kaupa, ütlesid ametnikud.

Laev asus Liibanoni riigimeedia teatel teele kell kaheksa hommikul kohaliku aja järgi. Damaskus teatas hiljem, et laev jõudis Süüria sadamasse oma kauba maha laadimiseks.

Kiievi saatkond Liibanonis väitis, et teraviljalast oli varastatud Vene vägede poolt okupeeritud regioonist ning et Liibanoni võimudele esitati asjakohased asitõendid.

Ukraina ütles avalduses, et on pettunud Liibanoni võimude otsuses laev minema lubada. Ukraina sõnul julgustab see Venemaad jätkama ajutiselt okupeeritud Lõuna-Ukraina aladelt varastamist.