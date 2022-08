Vene keskpank ärgitab ettevõtteid kasutama sõbralike riikide valuutasid

Venemaa keskpank on kutsunud valitsust üles andma riigiettevõtetele korraldust vahetada oma välisinvesteeringute valuutad nende riikide valuutade vastu, kes ei ole kehtestanud Venemaa vastu sanktsioone, vahendab Reuters.

Venemaa on jaganud riigid sõbralikeks ja ebasõbralikeks alates sellest, kui Lääs hakkas nende vastu majandussanktsioone kehtestama. Lääs leppis sanktsioonides kokku pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat eelmise aasta veebruari lõpus.

Venemaa keskpank teatas samuti, et kavatseb võtta vastu täiendavaid meetmeid, et vähendada Venemaa pankade poolt dollarites ja eurodes tehtavaid ülekandeid ja tehinguid. Meetmete eesmärk on leevendada Venemaa vastu kehtestatud sanktsioonide mõju riigi majandusele.