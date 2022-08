Eesti elektriautode laadimistaristu arendajad laiendavad võrke

Enefit Voltil, kellel on üle Eesti 190 laadmispunkti, on plaan peale koduturu avaliku laadimisteenusega laieneda ka Lätti ja Leetu, kus koduklientidele mõeldud laadimisteenust praeguseks juba pakutakse. Ettevõtte tootejuhi Viljar Kondi sõnul lähtub Enefit Volt laadijate planeerimisel asukoha tüübist.

«Kui ülikiirlaadija aitab säästa aega ja on vajalik eeskätt maanteede ääres ning olulistes sõlmpunktides, siis kohtades, kus auto jääb parkima pikemaks, on mõistlik paigaldada ning kliendil kasutada suuremat säästu pakkuvat aeglasemat laadijat,» selgitas Kont BNS-ile.

Globesec OÜ, Inbalance Grid elektriautode laadimisjaamade ainuesindaja Eestis, rääkis BNS-ile, et plaanitakse laieneda lisaks Tallinnale ja Harjumaale ka teistes Eesti linnades. Ettevõttel on hetkel kaks laadimisjaama Mustakivi Jazz pesulate esinduses, kuhu on peagi tulemas lisa.