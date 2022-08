Uus kliinik värbab sadu meedikuid

«Uues kliinikus hakkab tööle ligi 100 arsti, õde ja tervisevaldkonna spetsialisti, kellele loome kõik võimalused areneda oma valdkonna tipptegijaks,» ütles Novel Clinicu ülemarst Lauri Käis.

Tema sõnul on neil võimalus olla osaline uue erakliiniku sünni juures ja anda oma parim teadmine ning kogemus selle ülesehitusse.

Töötajatele pakutakse teaduspõhist koostööd ülikoolidega sh võimalust ennast täiendada Stanfordi, Chicago, Yale’i ülikooli kliinikutes ja tuua seeläbi uusi teadmisi Eestisse. Soosime kliinikus ka majasisest rotatsiooni ja erialastel koolitustel osalemist, et tagada meie töötajate parimad valdkonna teadmised. Arstide käsutusse antakse kõige kaasaegsemad diagnostikaseadmed ning meditsiini uusimad tehnoloogialahendused. Võimalus on korraldada oma tööd paindlikult ja tunda ennast motiveerituna.

Novel Clinic investeerib innovatsiooni ja toob Eestisse kõige kaasaegsema tipptehnoloogia, et diagnoosida võimalikult kiirelt ja lihtsalt. Pakutakse digitaalseid lahendusi, mis aitavad jälgida patsienti reaalajas.

Kliinikusse tuleb diagnostikakeskus koos verelaboriga, vaimse tervise keskus, unediagnostika öiste täisune uuringutega, ambulatoorne eriarstiabi, hambaravi, kirurgia ja rehabilitatsioon. Valmimas on kaks tipptasemel operatsioonisaali, kümme privaatpalatit ja üks intensiivravi võimekusega palat, et olla abiks ka kirurgilist sekkumist vajavate probleemide lahendamisel. Selles vallas pakub kliinik peamiselt kõrva-nina-kurguhaiguste ning näo-lõualuude kirurgilist ravi, sealhulgas kilp- ja süljenäärme operatsioone, naha- ja nahaaluskoe kasvajate eemaldamist ja unekirurgiat.

«Meie eesmärk on vähendada klientide ennetatavaid haigusi aastaks 2027 poole võrra,» ütles Novel Clinicu tegevjuht Kadi Saks.

Novel Clinicu ambitsioon on pakkuda oma teadmisi ja oskusi Eestis laiemalt, teha koostööd Tartu Ülikooliga ning laieneda rahvusvahelistele turgudele. Lähiajal plaanitakse avada kliinik Rootsis ja pikemas perspektiivis ka teistes Balti riikides. Tallinnas avatava kliiniku investeeringu kogumaht on ligi 10 miljonit eurot.