Inglismaa on majanduslanguses

Inglismaa Keskpank tõstis hiljuti intressimäärasid 1,25 protsendilt 1,75 protsendile, et ohjeldada hüppeliselt tõusvaid hindu. See on suurim tõus alates 1995. aastast. Ühendkuningriigi inflatsioonimäär saavutas juunis 40 aasta kõrgeima taseme – 9,4 protsenti.