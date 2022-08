Pange rahakott valmis: Eesti Energia hinnaprognoos on oluliselt tõusnud

«Hinna normaliseerumine võiks toimuda järgmise aasta teises kvartalis, aga nendele tasemetele, kus ta sel kevadel olnud on ehk siiski üle 100 euro megavatt-tunni kohta,» märkis Sutter Eesti Energia pressikonverentsil.

Eesti Energia teatas neljapäeval, et teenis tänavu teises kvartalis 416,4 miljoni eurose müügitulu juures 33 miljonit eurot puhaskasumit. Aasta varem samal ajal teeniti aga 241,1 miljoni euro müügitulu juures 18,7 miljonit eurot kahjumit.

Sutteri sõnul on hea tulemuse taga loomulikult kõrgenenud energiahinnad, aga ka müügimahtude kasv, eelkõige väljaspool Eestit. Kallinenud hinnad on omakorda tingitud aga vähesest pakkumisest.

Eesti Energia juhi kinnitusel on regioonis küll piisavalt võimsust, et kõik vajadused ära katta, aga see võimsus töötab gaasi pealt. "Väga suur osa kogu piirkonna gaasist tuli samuti Venemaalt, mida enam ei tule," nentis Sutter.