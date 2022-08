Terminal Oil langetas järsult diislikütuse hinda

«Diislikütust tarvitatavad põhiliselt ettevõtted ning kui majanduses on kehvemad väljavaated, siis see kajastub toote lõpphinnas. Turg on hetkel väga volatiilne, kuid on tõenäosus, et see ei jää viimaseks langetuseks sellel aastal,» ütles Terminali müügidirektor Urmas Kuuse.