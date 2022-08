Autoostja otsib soodsamat sõitmisvõimalust

Topauto müügistatistikast selgub, et jaanuarist kuni tänaseni on klientidele loovutatud 48 protsenti rohkem diiselmootoriga autosid võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Elektriajamiga sõidukite müük on samal perioodil kasvanud lausa kolm korda.

«Inimeste huvi soodsamate liikumisviiside vastu on selgelt tõusnud ning lisaks elektri jõul sõitvatele autodele on hakatud rohkem küsima ka diiselmootoriga autosid. Kuigi diislikütuse hind on tanklas sama mis bensiinil, kulub seda üldjuhul vähem,» selgitas Topauto müügijuht Janek Eskor. «Neile, kes sõidavad aastas üle 20 000 kilomeetri, on diislikütuse jõul liikuv auto rahaliselt igal juhul ökonoomsem.»

Eskori sõnul küsitakse diiselmootoriga variante enam ka nende mudelite puhul, mida seni on valdavalt bensiinimootoriga müüdud.

Elektriautode turg on Eskori kinnitusel samuti tõusuteel ning mida aeg edasi, seda rohkem tuleb müügile mudeleid, mille vahel saab ostja valida. Eelmisel aastal küsiti elektriautodele pakkumisi neli korda vähem kui sel aastal ning müüdud on elektriautosid tänavu kolm korda rohkem.

«Eriti populaarsed on elektriautod linnas elavate ja pigem lühikesi otsi sõitvate inimeste seas. Sama on hübriidautodega, sest linnas liiguvad need peamiselt elektri jõul,» selgitas Eskor.