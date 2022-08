Kriis läheneb: kodulaenu summa väheneb ning küsitakse erigraafikut

«Kodulaenud on kui kinnisvaraturu peegelpilt – ka turul üldiselt on viimased paar kuud olnud veidi rahulikumad ja kerges languses on nii tehingumahud kui keskmine hind,» selgitas Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter.

Pechteri sõnul on järsult kasvanud erigraafikuga kodulaenu võtmine, mis võimaldab esimesed kümme või isegi kakskümmend aastat tasuda pangale vaid intresse. «Inimesed on leidnud selles tootes kaitse kiire inflatsiooni vastu ning arvestavad sellega, et iga tagasimakstava euro väärtus on paarikümne aasta pärast oluliselt väiksem,» selgitas Pechter.