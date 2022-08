Jäigad tööandjad leiavad end peagi tühjast kontorist

Organisatsioonid saavad läheneda sellele uuele olukorrale kõigile töötajatele üldise ja ühesuguste reeglite pakkumisega või siis vaadates iga töötajat nagu indiviidi, kelle soovid ja võimalused võivad üldisest ka mõnevõrra erineda. Loomulikult võib juhtkonna poolt vaadates olla lihtsam, kui kõik on reeglitega paika pandud, graafikud täidetud ning töötajad kenasti rivis, samas tuleks endalt küsida, kas see üldine reegel on ikka klientide ja meeskondade pärast paigas või on tegemist lihtsalt reegliga reegli pärast.

Ära reguleeri üle!

Kindlasti on igas organisatsioonis teatav standardiseerimine ka mõistlik, kuid kas on ikka vaja, et kõigil on täpselt sama protsent tööaega vaja kontoris olla, et kõigil on sarnane koolituste kalender kinnitatud või standardne loetelu töövahendeid? Tundub selgelt mõistlikum lähtuda nii töötaja kui ka ettevõtte vahelisest paindlikust kokkuleppest, kus sedalaadi küsimused lahendatakse nii, et mõlemal poolel mugav on, mitte isegi üritades üle reguleerida seda, mida hädapärast pole vaja. See omakorda annab ka töötajale signaali, et oma peaga mõtlemine on oodatud ja mõistlik, näpuga reeglites järje ajamine ei ole parim viis mõistliku töö tegemiseks.