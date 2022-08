Ukraina käivitab keset sõda massilise erastamise

«Ukraina president on seadnud ülesandeks erastamise käivitamise septembrist. Ülemraada võttis selleks vastu vastavad õigusaktid, valitsus on välja töötanud kõik põhimäärused. Peame selle protsessi võimalikult kiireks tegema,» vahendas valitsuse pressiteenistus Šmõhali sõnu pärast veebinõupidamist oblastijuhtidega.

Samal ajal käivitab riik peaministri sõnul toetusprogramme, et innustada ettevõtjaid ja inimesi võimalikult palju töökohti looma.

«Väikeerastamine, eriti piirkondades, kus küla- ja linnainimesed teavad aastaid seisnud ja ebatõhusalt kasutatud objekte, on mõeldud selleks, et need ruumid oleks võimalik osta õiglase hinnaga ja alustada tööd,» lisas ta.