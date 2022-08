Pärnu linna karmid nõudmised peatasid Grossi poe rajamise

OG Elektra tegevjuht Raigo Mõlder rääkis Pärnu Postimehele, et kaupluse rajamine Pärnusse Metsa tänavale seisab, sest Pärnu linnavalitsus on seadnud liiga karmid projekteerimistingimused.

Näiteks on Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakonna kirjas välja toodud, et ehitusprojektis peab kajastuma juurdepääs toidukauplusele Metsa tänavalt, sest praegu on tegemist korterelamute vahelise vahetänavaga, mis on korrektselt välja ehitamata: puudub jalakäijate tee ja sõidutee on lai, ilma äärekivideta. Kuna toidukaupluse avamine tõstab piirkonnas tuntavalt liikluse intensiivsust, tuleb ettevõttel rajada suurem parkla ja juurdepääs teenindavatele kaubaautodele.