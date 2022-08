Hiina sõjalised õppused võivad taas häirida kaubatarneid

Hiina ajaloo suurimad õppused Taiwani lähistel on võimas jõudemonstratsioon vastuseks USA esindajatekoja spiikri Nancy Pelosi visiidile, mis ajas Pekingil kopsu üle maksa.

«Arvestades, et suur osa maailma konteinerlaevastikust läbib seda veeteed, on paratamatult oodata häireid üleilmsetes tarneahelates seoses ümbersõitudega,» ütles Singapuri S. Rajaratnami nimelise rahvusvahelise õppe kooli külalisabiteadur James Char.

Isegi väiksed häired tarneahelais, mida on niigi kõvasti räsinud nii koroonapandeemia kui ka Venemaa agressioonisõda Ukrainas, võivad minna äärmiselt kulukaks. «Nende kaubateede ajutinegi sulgemine toob tagajärjed kaubavoogudele, mis on seotud nii Jaapani kui ka Lõuna-Koreaga,» kommenteeris Economist grupi uurimis- ja analüüsiosakonna juhtivanalüütik maailmakaubanduse alal Nick Marro.

Mitu laevandusettevõtet, millega AFP ühendust võttis, ütles, et ootavad ära õppuste tegeliku mõju, enne kui hakkavad oma seniseid liikumistrajektoore muutma. Mõned transpordi- ja logistikafirmad märkisid, et praegune taifuunihooaeg muudab laevade ümbersuunamise riskantsemaks Filipiini mere kaudu Taiwani idaranniku lähistel.

Häiritud on ka lennuliiklus

Õppustel on tuntav mõju ka rahvusvahelistele õhukoridoridele. Viimasel kahel päeval on Taiwanile lähima Hiina provintsi Fujiani lennujaamad tühistanud enam kui 400 lendu, mis viitab võimalusele, et seda õhuruumi hakkavad õppuste ajal vilkalt kasutama sõjalennukid.