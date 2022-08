Euroopa sõltuvus Vene gaasist vähenes poole võrra

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell teatas sel nädalal, et liikmesriigid on suutnud toime tulla Venemaa gaasiimpordi osakaalu vähenemisega aasta alguse 40 protsendilt tänaseks ligikaudu 20 protsendile. «Saavutasime selle peamiselt ostes juurde veeldatud maagaasi LNG-d, mille osakaal gaasi tarnimisel on kahekordistunud 19 protsendilt 37 protsendini,» märkis Borell oma blogipostituses.