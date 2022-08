Ametiühingute keskliidu uus juht: «On sektoreid, kus natuke palka tõstes kaoks tööjõupuudus kohe.»

Ametiühingurahvale pole Jaan-Hendrik Toomel võõras nimi: ta oli pikalt AÜK kommunikatsioonijuht. Ajakirjanike seas oli Toomel legendaarne selle poolest, et teda oli oluliselt keerulisem tabada kui tema juhti. Kolmapäevast on Toomel liidu uus juht. Ta ei tee saladust sellest, miks ta ametisse valiti. «Kiiresti oli kedagi vaja,» tunnistas Toomel. Ta nentis, et ka neile tuli endise juhi Peep Petersoni tööministriks minek suure üllatusena. «Kõik tuli väga ootamatult, polnud aega ette valmistuda. Saime teada enam-vähem siis kui kõik teisedki. Reedel kuulsime, esmaspäeval oli ta läinud,» viitas Toomel. Ta rõhutas, et seetõttu anti talle juhivolitused aastaks ajaks ja tingimusega, et ta senist kurssi ei kõiguta. «Enda toetajatele lubasin, et põhisuund ei muutu,» kinnitas Toomel.