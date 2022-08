Türgi inflatsioon ulatub pea 80 protsendini

Tarbijahindade tõus on sundinud ametnikke ja majandusteadlasi sel aastal korduvalt prognoose ümber kirjutama, sest jõupingutused liiri stabiliseerimiseks on olnud tagasihoidlikud ning seda ajal, mil Venemaa sissetung Ukrainasse tõstab toiduainete ja energia hindu.

Kolmapäeval avaldatud juulikuu andmed näitasid, et Türgi aastainflatsioon kiirenes eelmise kuu 78,6 protsendilt juunis 79,6 protsendini. Türgi kõige suurema rahvaarvuga linnas ehk Istanbulis ületas inflatsioon juulis aastatagusega võrreldes 99 protsenti.

Türgi puhul on inflatsiooni leevendamine raskendatud, sest keskpank on president Recep Tayyip Erdoğani survel hoidunud oma baasintressimäära tõstmisest 14 protsendilt. Türgi juht usub - vastupidiselt peavoolu majandusteadusele -, et kõrgemad intressimäärad põhjustavad kiiremat inflatsiooni.