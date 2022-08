Tallinki juulikuu reisijate arv kasvas aastaga kahekordselt

Veetud kaubaühikute arv kasvas juulikuus 17,8 protsendi võrra möödunud aasta juulikuuga võrreldes 32 700 ühikuni, lisaks veeti selle aasta juulikuus 2021. aasta juuliga võrreldes 46,6 protsenti rohkem ka reisijate sõidukeid, ühtekokku 127 039 sõidukit, teatas ettevõte börsile.

Reisijate arv kasvas juulikuus enim ettevõtte Soome-Rootsi liinidel, kus kasv oli mullusega võrreldes 141,9 protsenti, kuid stabiilset reisijatearvu kasvu on Tallinki teatel näha ka ettevõtte teistel liinidel Eesti ja Soome ning Eesti ja Rootsi vahel.

Osaliselt on reisijatearvu kasv ettevõtte hinnangul tingitud sellest, et selle aasta juulis käitati möödunud aasta sama perioodiga võrreldes terve kuu vältel liinidel rohkem laevu, kuid tõenäoliselt on kasvu mõjutanud ka reisijate kindlustunde suurenemine pärast COVID-19 pandeemiast tingitud reisipiirangute kaotamist selle aasta kevadel ning viirusolukorra stabiliseerumist ettevõtte koduturgudel.

«Möödunud on 34 kuud, ligi kolm aastat, sellest ajast, mil viimati nägime selliseid reisijate numbreid nagu selle aasta juulikuus, kuid mul on siiralt hea meel, et me oleme suutnud tõestada, et suure töö, hea meeskonna ja koostööga ning lojaalsete klientidega on sellise tulemuse saavutamine võimalik,» kommenteeris statistikat Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Ta lisas, et väga suures ulatuses on taastunud Soome klientide hulk ja et juulikuu jooksul on üha rohkem lisandunud ka erinevate Lääne-Euroopa riikide kliente.