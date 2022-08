Energianäljas riik loodab abi geotermaalsest energiast

Sel eesmärgil on vajalik teostada puurimistöid koos kaasnevate litoloogiliste, geokeemiliste ja geofüüsikaliste uuringutega ning pumpamiskatsete läbiviimisega, et hinnata Gdovi põhjaveekompleksi hüdraulilisi parameetreid maasoojusenergia kasutuselevõtu eesmärgil. Geoloogiateenistus kuulutaski välja riigihanke, et leida Gdovi põhjaveekompleksi soojusenergia potentsiaali uurimiseks südamikpuurimistööde tegija.