Eesti tahab saada veiniriigiks ja otsib kohalikesse oludesse sobivaimat viinapuud

Maaeluministeeriumi ettepanekul kuulub Eesti alates 2021. aasta detsembrist Euroopa Liidu põhjapoolseimasse viinamarjakasvatusvööndisse. Viinamarjakasvatusvööndisse kuuluvatel riikidel on lisaks sordinõuetele toodud ka oma vööndis lubatud viinamarjaveini tootmisel ettenähtud veinivalmistusviisid, mistõttu on ministeeriumi sõnul väga oluline anda tootjatele soovitused, mis sorte võib kasvatada ja missugused neist sobivad Eesti tingimustesse. Lisaks kasvatussoovitustele on vajalik välja selgitada sortide sobivus veiniks.