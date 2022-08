LHV paneb tublile noorele ettevõtjale taas välja 5000 eurot

Lisaks tiitliga kaasnevale aule ja kuulsusele premeerib LHV aasta nooreks ettevõtjaks valitut 5000 euroga. LHV ettevõtete panganduse juhi Indrek Nuume sõnul on oluline ambitsioonikaid noori ettevõtjaid esile tõsta ja teistele eeskujuks seada. "Tänased staažikad ettevõtjad on ka kunagi alustanud üksnes heade ideedega. Hiljem on nende ideede ümber koondunud täiendavad inimesed, kapital ja ühel hetkel ka kliendid. Meil on hea meel, et nooruslikku energiat Eestis jagub ning tahame selle edasist kasvu ka oma panusega jätkuvalt toetada," ütles Nuume.

«Noore ettevõtja preemia võitmisel on siiani, pea aasta hiljem, üllatavalt tugev mõju. Seda eriti väljaspool Eestit. Et preemiat toetab ja annab üle Eesti Vabariigi president, paistab see väljapoole väga suursuguselt. Noore ettevõtja suurim eesmärk on oma ettevõtet kasvatada ja arendada. Selleks on vaja, et võimalikult palju inimesi kuuleks ettevõttest. Noore ettevõtja preemiaga seoses on järgnenud tõesti palju meedia tähelepanu. Soovitan soojalt kandideerida kõigil, kelle jaoks on oluline, et tema ettevõte oleks nähtav,» julgustas Vares.