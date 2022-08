Kuue kuu Euribor langes 0,652 protsendile

Nõukogu pidas asjakohaseks teha baasintressimäärade normaliseerimise alguses suurem samm, kui möödunud istungil väljendati. Eelmisel, juuni algul toimunud istungil lubati intresse tõsta 0,25 baaspunkti. Otsus põhineb nõukogu ajakohastatud hinnangul inflatsiooniriskide kohta ning selles on arvesse võetud TPI pakutavat suuremat toetust rahapoliitika mõju tõhusale avaldumisele. See peaks toetama inflatsiooni naasmist nõukogu seatud keskpika aja eesmärgi juurde, tugevdades inflatsiooniootuste stabiliseerumist ja tagades, et nõudluse tingimused kohanduvad kooskõlas keskpika aja inflatsioonieesmärgi saavutamisega.

Edasistel istungitel on keskpanga nõukogu vaates asjakohane intressimäärasid veelgi normaliseerida. Neljapäevane otsus negatiivsetest intressimääradest loobumise ja baasintressimäärade ulatuslikuma tõstmise kohta võimaldab nõukogul edaspidi teha intressimääraotsuseid igal istungil lähtuvalt olukorrast. Nõukogu edasised intressimääraotsused on keskpanga kinnitusel jätkuvalt andmepõhised ja peaksid aitama saavutada keskpikas perspektiivis 2-protsendise inflatsioonieesmärgi. Rahapoliitika normaliseerimise raames hindab nõukogu ülelikviidsuselt intresside maksmise võimalusi.

Selleks, et toetada rahapoliitika mõju tõhusat avaldumist, pidas nõukogu asjakohaseks võtta kasutusele rahapoliitika ülekandemehhanismi kaitse instrument (TPI). See aitab rahapoliitika normaliseerimise jätkamisel tagada, et rahapoliitika kursi mõju avaldub sujuvalt kõigis euroala riikides. Nõukogu ellu viidava rahapoliitika ühtsus on vajalik eeltingimus selleks, et ECB saaks täita oma hinnastabiilsuse eesmärki.