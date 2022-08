Hirm hinnatõusu ees paneb inimesi kulutama

«Eelneva aasta jooksul on aga kasvanud nii hinnad kui ka ootused tulevase hinnatõusu osas. Domineerivaks sai just hinnatõusu ootuse mõju, mis pani rohkem tarbima tulevase tarbimise arvelt. Nii nägime koos suurt hinnatõusu ja müüginumbrite kasvu,» selgitas Uusküla.

Selline olukord ei saa tema hinnangul aga kesta, sest tarbimine toimub tuleviku arvelt ja hinnatõus ise ei saa pikalt kiireneda ja peab vaibuma.

«Esiteks on nüüdseks juba aastajagu tarbitud tuleviku arvelt ning aeg on kätte jõudnud, kus säästud on vähenemas. Toimunud hinnatõus on meid vaesemaks teinud. Teiseks on hinnatõusu ootus siiski alanemas,» tõi Uusküla välja.

«Ehkki elektri hind teeb rekordeid, on maailmaturul hinnad dollarites alaneva trendiga juba mõned kuud. See tähendab, et raha ei kaota enam väärtust samas tempos nagu ta enne seda tegi. Samuti vähendab tarbimist, sest ei ole vaja enam kiirkorras oma raha kulutada,» põhjendas ta.

Kolmandaks tõi ta välja, et intressimäärad on tõusuteel. «Nii on lootust, et hinnatõus raugeb ja kontol olev raha hakkab teenima intressi. See omakorda teeb raha hoiustamise vähem kulukaks kui ta on olnud alates 2021. aasta algusest,» võttis Uusküla kokku peamised tarbimist mõjutavad tegurid.

Tema sõnul on mõistetav, et hinnatõusu jätkuv kasv on pannud paljusid meist muretsema, kui kõrgele võivad hinnad ronida. Samas rõhutas ta, et ilmselgelt on hinnatõusul piir ees ning varem või hiljem hinnatõus uuesti stabiliseerub. Ta ei välista ka võimalust, et mõnede kaupade hinnad hakkavad hoopis langema.

Samas hoiatas Uusküla üleüldise majanduslanguse eest. «Lisaks on maailmamajanduses palju ohumärke, mis võivad kaasa tuua üldise majanduskeskkonna halvenemise, mis omakorda toob kaasa paljude maailmaturukaupade hindade languse tuues alla ka hinnatõusu Eestis,» nentis peaökonomist.