Arto Aas Peep Petersonile: jäta maksud rahule!

Aasa sõnul on tööandjate ettepanek jätta töötuskindlustusmakse määr praegusele tasemele, kus töötaja osa on 1,6% ja tööandja osa 0,8% Aasa hinnangul tagab selline määr töötukassale piisavad tulud oma kohustuste täitmiseks.

«Töötuskindlustusmakse on sihtotstarbeliselt kogutav maks. Seetõttu tuleks enne maksemäära muutmist esmalt üle vaadata töötukassa pakutavad teenused ning nende põhjendatus. Pole saladus, et viimastel aastatel on uusi teenuseid ja toetuseid üha juurde tulnud, millel kõigil on oma hind,» ütles Aas.

Aas tõi välja, et prognooside kohaselt on töötuskindlustuse kogukulud tänavu 255 miljonit, tulud 258 miljonit eurot. Lisaks on töötukassal eelmise aasta lõpu seisuga reserve 506 miljonit eurot. Seega on töötukassa tulude ja reservide maht on hetkel täiesti piisav, et olla tööpuuduse suurenemiseks valmis. Ligi 20-protsendilise inflatsiooni tingimustes pole praegu rahavaru kogumine ka majanduslikult otstarbekas, selle reaalne väärtus kahaneb kiirelt.