Veel üks pank hakkab Eestis kodulaenu pakkuma

«Meie eesmärk on, et kodulaenu teenuse lepingud oleksid lihtsad ja kliendile arusaadavas keeles, aga ka see, et klient teadvustaks laenuga võetavaid kohustusi ja riske ega suhtuks selle suure sammu tegemisse liiga kergekäeliselt,» lisas Klettenberg. «Arutame iga kliendiga põhjalikult nende võimalusi ja tingimusi, ehitame koostöösuhte üles usaldusele ning seisame selle eest, et klient tunneks end laenukohustust võttes kindlalt ja turvaliselt.»