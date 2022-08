Bolt Food lõpetab Rakveres tegevuse

Bolt Foodi ametlikus kirjas, mis klientidele augusti esimesel päeval saadeti, seisab, et Bolt Foodi jaoks on oluline pakkuda klientidele kvaliteetset teenust.

Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas rääkis, et Bolt Food alustas Rakveres tegevust eelmise aasta maikuus, et pakkuda kohalikele kiiret ja kvaliteetset restoranitoidu kojuvedu.

«Rakveres, nagu tegelikult ka teistes linnades, on kõige populaarsemateks toitudeks olnud sušid, pitsad ja burgerid. Kohalikud on võtnud Bolti Foodi hästi vastu, aga siiski ärilisi eesmärke me oma tegutsemisaja jooksul ei saavutanud,» kõneles Jalakas ja kinnitas, et toidukulleri teenuse lõpetamine ei mõjuta kuidagi tõukerataste üüriteenust ning sellega on plaanis Rakveres jätkata.