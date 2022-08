Paldiski LNG terminali ühenduse tööd kulgevad plaanipäraselt

«Maismaaosas on alanud torulõikude kokku keevitamine, edukalt on toimunud suundpuurimistööd läbi klindi, Eleringi kompressorjaama territooriumil rajatakse ühendustorustiku kraanisõlme. Toruühenduse mereosas on alanud kaeviku rajamine ja algamas on samuti torulõikude kokku keevitamine, mis on ettevalmistuseks meretoru paigaldusele,» ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster BNS-ile.