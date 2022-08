Kantar Emor: Piletilevi on tuntuim piletimüügifirma Eestis

Suve alguses läbi viidud uuringu eesmärk oli välja selgitada Eesti elanike jaoks tuntumad ja eelistatumad piletimüügikeskkonnad. Uuringu tulemused näitavad selgelt, et Piletilevi on Eesti elanike teadvuses ülekaalukalt kinnistunud piletiostukohana ja seda kõikides vanuserühmades.

«25 aastat kogemust ja sihikindlat tööd on selgelt näidanud, et Piletilevi on täna eestlaste piletiotsingu ja -ostu harjumuste igapäevane osa. Nii näiteks külastati juulikuus meie keskkonda üle ühe miljoni korra. Meie statistika näitab ka seda, et Piletilevi veebilehte kasutatakse tihtipeale Google’i otsinguga sarnaselt mistahes ürituse otsimispaigana, toimub 300 000-500 000 ürituse otsingut kuus. Seega võiks iga ürituskorraldaja üheskoos Piletileviga kommunikatsiooni ja müüki kindlasti võimendada,» rääkis Piletilevi Groupi juhatuse liige Jaanus Beilmann.