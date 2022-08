Chișinău: Moldova kavatseb kahandada gaasitarbimist 15 protsenti

«Praegu on meil ebanormaalne gaasi hind. Esimest korda ajaloos on gaasi hind soojal aastaajal kõrgem kui talvel. Valitsus loob abi vajavate elanikkonnarühmade abistamiseks ja osa energiaressursside maksumuse hüvitamiseks abifondi.» lausus Spînu.

«Kuid need võimalused on piiratud. Peame õppima raha säästma. Usume, et Moldova suudab säästa kuni 15 protsenti oma tarbitavast gaasist – täpselt nagu Euroopa Liidu riigid,» märkis ta.