Suvega on lisandunud üle 3000 töötu

Tööturuspetsialistide hinnangul tööpuuduse kasvu taga siiski veel majanduslanguse ohu mõju otsida ei maksa. «Registreeritud töötus sügise poole alati kasvab – seda kuni uue aasta alguseni,» selgitas töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. «Sealt edasi on töötus hooajatööde tõttu alati languses, välja arvatud koroonakevad, mil olukord oli muidugi hoopis teine.»

Tema hinnangul on tänavu tervikuna tööturu olukord püsinud küllaltki stabiilne. «Arvestada tuleb ka sõjaga – Ukrainast on meil täna arvel umbes 5000 inimest. Seega võib isegi öelda, et sõjata oleks töötute arv langenud.»