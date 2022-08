Uus reaalsus toob ootamatu rahanõude

Pikka aega kehtis seaduspära, et kodulaenuintress ongi see, mis pangaga kokku lepitud sai. See, et mingi pluss euribor seal taga oli, ei tähendanud aastaid midagi, sest euribor oli ju null. Kuid nüüd on olukord täielikult muutunud ning kodulaenu maksjate elu muutub kibedamaks.