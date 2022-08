Arco Vara: kaugtöö kasv pole büroopindade nõudlust eriti mõjutanud

Üht äripindade segmenti on koroonakriis Eliste sõnul siiski mõjutanud. «Pigem on probleemiks, et suurettevõtted, kes olid aastatel 2019 kuni 2021 broneerinud mõnes uues hoones 1000 ruutmeetri või enama suuruseid üüripindu, on otsustanud siiski neid mitte üürida,» tõi analüütik välja.

Hinnalangust pole oodata

Suurettevõtted on Eliste sõnul siiski büroopinna vajadust vähendanud, kuid otsest seos koroonakriisiga siiski pole. «Eeskätt ehituslikult vanemad ärihooned on hädas, kuid nad olid hädas ka juba enne koroonapandeemia algust ning nende häda seisneb üldiselt selles, et iga uus büroohoone on rajatud mõne ehituslikult vanema hoone arvelt. Vanad hooned tunnetavad juba aastaid vakantsuse kasvu ning atraktiivsuse suurendamiseks on vaja kas üürihindu langetada või teostada hoonete osas laiapõhjaline rekonstrueerimine, et uusehitistega konkureerida,» märkis Eliste.