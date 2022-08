Tööstuse tootmismaht on langusesse läinud, väljavaade halveneb veelgi

Kiire hinnakasvu toel on käibekasv jätkuvalt tugev

Juunis käibekasv küll aeglustus, kuid tööstussektoris suurenes see ikkagi veel ligi 20 protsenti ja töötlevas tööstuses 23 protsenti. Aasta esimesel poolel olid need kasvud aga keskmiselt vastavalt 25 ja 26 protsenti. Samas tuleks arvestada, et ka ettevõtete tootmiseks sisseostetud kaupade ja teenuste hinnad on kiiresti kasvanud. Kui näiteks töötleva tööstuse tootja- ja ekspordihinnad tõusid juunis aastaga vastavalt 25 ja 26 protsenti, siis impordihinnad 23 protsenti. Samuti on tööjõukulud hoogsalt suurenenud. Kiire kulude tõus on olnud aga piduriks lisandväärtuse ja kasumi kasvule. See omakorda piirab töötajate palkade suuremat tõstmist.