Kuidas panna ettevõtte töötajad päriselt küberhügieenist kinni pidama?

Miks peab ettevaatlik olema?

Abstraktsed ja hoomamatud ohud ümbritsevad meid kõikjal, kuid see ei tähenda, et jätaksime autoga sõitmata, hamburgeri söömata või sünnipäevapeole minemata. Ettevaatlikkust ja tähelepanelikkust aitab tekitada konkreetsus ning päriselt mõistmine, et asja A tegemisel juhtuvad pea täiesti kindlalt asjad X, Z ja Y. Seetõttu tuleb igal küberhügieeni taga ajaval organisatsioonil aidata oma töötajatel mõista, mis on päriselt see, mis juhtub, kui kuskil libastutakse.

Olenevalt ettevõtte omapäradest võivad väljatoodavad punktid erineda, kuid Elisa näitel on oluline, et iga töötaja mõistaks selgelt, et tema tööandja on elutähtsa teenuse osutaja ning ettevõte, kes peab vastutustundlikult töötlema sadade tuhandete inimeste andmeid, ilma et ükski andmepunkt iial valedesse kätesse satuks. Seega peaksid inimesed mõistma, et jättes endast maha suure turvaaugu koodis, vilistades üldistele ohutuspõhimõtetele – näiteks laadides alla kahtlaseid faile, kasutades korduvat parooli või tehes mõnd olulist toimingut mitteusaldusväärse teenusepakkuja toel – või käitudes andmetega vastutustundetult, võivad kahjud olla vägagi suured.