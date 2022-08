Tallinna lennujaama reisijate arv jõudis ligi kriisieelsele tasemele

AS-i Tallinna Lennujaam juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul oli juulikuu reisijate arv väga hea, kuid reisijate arvu taastumist kriisieelsele tasemele mõjutab üldisest Euroopa lennujaamade alamehitatusest tingitud logistiliste tõrgete lahendamine.

«Olukord lennunduses on küll üldiselt stabiliseerunud, kuid jätkuvalt tuleb ette lennuplaanide muudatusi, lendude tühistamisi ja hilinemisi. Seetõttu on oluline, et reisijad jälgiksid lennuplaane ning lennufirmalt saabuvaid teateid ning võtaksid lennuplaanis tehtavate muudatuste korral ühendust oma lennufirmaga,» rääkis Pärgmäe ning lisas, et kuigi juulikuu viimastel nädalatel oli keskmine julgestuskontrolli läbimise aeg Tallinna lennujaamas alla 15 minuti, kehtib jätkuvalt kahe tunni reegel.

«Kuna lendude täituvuse protsent on suvel väga kõrge, siis võtab ka reisijate lennule registreerimine rohkem aega. Selleks, et kõik toimingud lennujaamas saaksid aegsasti tehtud ning jääks aega reisi alguse nautimiseks, soovitame olla kohal ikka kaks tundi enne väljalendu. Lisaks soovitame rohkem lennata otselendudega ning võtta võimalusel kaasa käsipagas, mis on korrektselt pakitud.»